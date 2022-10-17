Жители Швеции пожаловались на высокую инфляцию | 360°

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Общество
17 октября 2022, 15:37
«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу
Армия
17 октября 2022, 15:25
Россия решила отправить в Белоруссию около 170 танков и 200 боевых машин
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Спецоперация
17 октября 2022, 15:06
Житель Урала пошел добровольцем на СВО, несмотря на трех жен и четверых детей
Деньги
17 октября 2022, 15:05
Программу «Семейная ипотека» в России продлили до июля 2024 года
Подмосковье
17 октября 2022, 15:01
Жителей Подмосковья пригласили на оперу по мотивам романа «Война и мир»
Мир
17 октября 2022, 14:52
Слухи о любви преувеличены. Мощная пропаганда Запада по-прежнему работает против России
Деньги
17 октября 2022, 14:52
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля к 2025 году
Подмосковье
17 октября 2022, 14:52
Музыкальный спектакль по мотивам Бродского пройдет в Рузе 7 ноября
Подмосковье
17 октября 2022, 14:50
Ягодная плантация и цветочный питомник появятся в Рузе благодаря земельным торгам