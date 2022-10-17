Жители Швеции пожаловались на высокую инфляцию | 360°

Мир 17 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Жители Швеции пожаловались на высокую инфляцию

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Представитель благотворительной организации шведского города Карлстад Мари Бьерклунд в беседе с телеканалом TV4 заявила, что многие семьи не могут прокормить своих детей на фоне высокой инфляции в стране.

По данным за сентябрь, уровень инфляции в Швеции достиг отметки в 9,7%. Покупательная способность граждан сильно сократилась, и теперь они не имеют возможности покупать базовые продукты, добавила представитель благотворительной организации.

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«К нам обращаются семьи, которые раньше никогда не обращались за помощью и теперь им приходится это делать. Им стыдно, что они не могут накормить детей», — процитировали «Известия» слова Бьерклунд.

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