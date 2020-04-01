Жители Швеции оценили особые меры правительства во время пандемии коронавируса

Инженер из Стокгольма Патрик Андерссон уточнил, что правительство отказалось от серьезных ограничений. Жителей «попросили только не путешествовать и по возможности работать из дома».

«Комендантский час пока не введен. Никто не заставляет тебя сидеть дома. Власти утверждают, что введение карантина неэффективно, поскольку нахождение дома 24/7 без солнца и свежего воздуха вредно для здоровья. Начальные школы открыты. Если их закроют, то слишком большому числу родителей придется сидеть дома, включая медицинских сотрудников, которым сейчас нужно быть на работе. Несмотря на то что власти официально не принуждают компании переводить сотрудников на удаленную работу, такая практика распространяется все больше и больше», — пояснил Андерсон.

Он отметил, что многие шведы называют коронавирус обычной простудой.

«Мой работодатель пока не закрыл офис, и 90% времени я работаю из дома, но часть моих обязанностей невозможно выполнять в таком режиме. Еду я покупаю перед самым закрытием магазина, когда в нем меньше людей. Также я больше не езжу на метро или автобусе, исключительно на машине», — добавил инженер.

По мнению студента университета Уппсалы Хьюго Йохансона, граждане слушают рекомендации властей, поэтому Стокгольм «стал более тихим».

«Улицы не такие многолюдные, магазины, за исключением продуктовых, сократили свои рабочие часы или же вовсе закрылись. Туристов больше нет, людей призывают оставаться дома, выходить только в случае необходимости. Многие работают из дома. Большие собрания, мероприятия полностью запрещены. Можно встретить тех, кто занимается спортом на улице или гуляет. Думаю, люди боятся не за себя, скорее, они уважают других и поэтому стараются минимизировать риски. Во многих супермаркетах введены дополнительные рабочие часы, в которые за продуктами могут прийти только те, кто находится в повышенной зоне риска. Если они сами не могут этого сделать, то помогают друзья или родственники, пакеты оставляют у двери», — рассказал Йохансон.

Однако коронавирус не сильно изменил его жизнь.

«Сейчас я занимаюсь дома, а не в библиотеке, если в расписании есть лекции, то они проходят в режиме онлайн, как и вся коммуникация с преподавателями. Я стараюсь оставаться дома и избегать многолюдных компаний. Иногда я хожу погулять в лес или взять что-то навынос в местном кафе», — заметил студент.

Он порекомендовал соблюдать баланс, то есть совмещать изоляцию с привычной жизнью.