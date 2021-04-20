Жители Швеции начали отказываться от уколов вакциной AstraZeneca

В Швеции пациенты стали отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca. В некоторых центрах пациенты потребовали сделать второй укол любым другим препаратом.

Отношение жителей Швеции к вакцине от компании AstraZeneca поменялось после сообщений о серьезных побочных эффектах, сообщило издание Expressen. От уколов массово отказываются в нескольких частях страны, в том числе в Стокгольме и в Гетеборге.

Желающие пройти вакцинацию требуют сделать инъекцию любой другой доступной вакциной. Если в медцентре присутствует только препарат от компании AstraZeneca, то медперсонал сталкивается с агрессией со стороны шведов.

«Есть, к сожалению, достаточное количество людей, которые очень неприятно ведут себя по отношению к обслуживающему персоналу и даже угрожают», — сказал Роджер Ларссон, главный врач региона Даларна.

Глава департамента здравоохранения и медицинского обслуживания муниципалитетов и регионов Швеции Эмма Спак сообщила, что с каждым днем становится все больше людей, которые отказываются от вакцинации препаратом от AstraZeneca.