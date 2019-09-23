Масштабы таяния ледников опередили самые пессимистичные прогнозы ученых Подробнее

В швейцарских Альпах провели поминальную службу, призванную привлечь внимание к исчезновению ледника Пицоль. В «похоронном» шествии приняли участие десятки людей, одетых в траурную одежду. Местные жители и туристы поднялись на высоту 2700 метров, где в присутствии священника произнесли траурные речи и возложили венок в память о леднике. Ледник, который сократился до нескольких замерзших комочков, объявили мертвым.

Член Швейцарской ассоциации защиты климата Алессандра Дегиакоми объяснила, что Пицоль потерял 80% льдов с 2006 года в результате глобально потепления.

«Пицоль потерял такое количество своего веса, что с научной точки зрения он больше не является ледником», —заявила Дегиакоми.

По данным швейцарских ученых, к 2050 году половина швейцарских ледников может исчезнуть, сообщил сайт «Мир 24».

Ранее в Исландии простились с ледником Огйокудль. В честь ледника, лишившегося ледяного покрова, установили мемориал с посланием для будущих поколений. Памятник должен напоминать о судьбе других ледников, если ситуацию с изменением климата не предотвратить. «Огйокудль — первый исландский ледник, который потерял свой статус. В течение ближайших 200 лет такая же судьба постигнет все ледники страны», — гласила надпись на мемориале.