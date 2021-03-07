Жители Швейцарии проголосовали за отменяющий паранджу закон

Жители Швейцарии большинством голосов на прошедшем референдуме одобрили запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо. Речь идет о платке, балаклаве, никабе и парандже. Об этом сообщила радиостанция Lematin.

По предварительным результатам за отмену паранджи выступили 51,2% жителей 17 кантонов из 26. Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер Саттер на итоговом брифинге для прессы заявила, что только несколько десятков женщин продолжают носить паранджу.

«Это крошечное меньшинство из 400 000 мусульман в Швейцарии», — подчеркнула она. По ее словам, многие исповедующие ислам тоже поддержали запрет на сокрытие лица.

Министр подчеркнула, что подобный запрет действует во Франции, Бельгии, Австрии и Дании.

С инициативой закрепить запрет на закрытие лица в Конституции страны выступил член «Комитета города Эгеркинген Аниан Либранд. Политик отметил, что этот вопрос давно волнует общество.

«Многие поддержали наши аргументы. Сам факт голосования — это уже успех независимо от итогового конечного результата», — подчеркнул он.

Представители левых партий назвали эту инициативу попыткой подменить рациональный дискурс. В частности они отметили, что не поддерживают эту инициативу, так как она приводит к стигматизации мусульман.

Швейцарская народная партия, напротив, считает, что сигнал против радикального исламизма. В пресс-службе организации отметили, что абсурдная аргументация левых не помешала большинству граждан одобрить эту инициативу.