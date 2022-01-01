Жители Швейцарии получили возможность упрощенной смены пола

В Швейцарии с 1 января 2022 года вступила в силу упрощенная процедура смены пола и имени. Теперь гражданам достаточно просто подать заявление властям и заплатить сбор в размере 75 франков (порядка 6 170 рублей). При этом никакого медицинского освидетельствования и иных предварительных условий не требуется, сообщило ТАСС.

Поправки были внесены в швейцарский парламент в декабре 2020 года, в октябре правительство страны приняло решение об их вступлении в силу с начала 2022 года.

С этого дня граждане имеют право «модифицировать указание на пол и имя путем подачи заявления в управление по вопросам гражданского состояния». Заявление может подать любой человек, имеющий гражданство Швейцарии и достигший возраста 16 лет. Если желающему сменить пол меньше 16 лет, потребуется согласие его законного представителя.

При этом в правительстве подчеркивают, что нововведение не затрагивает семейное право, включая родственные связи и регистрацию брака. Полов предусмотрено все еще два и третий гендерный вариант не предусматривается.

Однополые пары в Швейцарии в 2022 году получат право заключать полноценный брак. Соответствующий закон вступит в силу с 1 июля. За легализацию однополых браков на референдуме осенью 2021 года выступили 64,5% граждан страны.