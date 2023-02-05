Мир 05 февраля 2023, 18:17 Жители Шанхая впервые за три года отметили Праздник фонарей без антиковидных ограничений ТАСС: впервые с начала пандемии Шанхай встретил Праздник фонарей без локдаунов

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Праздник фонарей жители Шанхая впервые за последние три года отметили без локдаунов и антиковидных ограничений. Торжество завершило двухнедельных народные гулянья по случаю Нового года по лунному календарю, передал ТАСС.

Название праздника с китайского переводится как «круглая ночь». Его главная традиция — запускать разноцветные фонарики. Древний праздник начали отмечать в Китае более двух тысяч лет назад.

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Жители Шанхая в тот день проводят в кругу семьи, гуляют в парках. Главное блюдо Праздника фонарей — шарики из рисовой муки с разными начинками. Его обычно подают в виде супа.

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Ранее «360» рассказывал о традициях китайского Нового года. Жители Поднебесной не дарят друг другу подарки, а лепят пельмени. Новогодний подарок заменяет красный конверт с деньгами. Сумма требуется четная — от шести-восьми юаней.