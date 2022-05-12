Жители Шанхая стали сбегать из многоэтажек по веревочным лестницам из-за локдауна

Власти Шанхая продолжают бороться со вспышкой «омикрона» с помощью локдауна. Местных жителей стали запирать в квартирах, из которых они начали выбираться с помощью веревочных лестниц.

В Сети появился ролик с «побегом» жителей одной из многоэтажек. На кадрах видно, как люди спускаются вниз по веревочной лестнице, закрепленной на балконе. Как сообщили местные СМИ, людям пришлось выбираться на улицу таким способом, чтобы сходить за продуктами. Выйти через двери они не могли, так как они были заварены.

Власти Китая стали заваривать двери в квартиры, когда максимально ужесточили антикоронавирусные меры. Сейчас все жители Шанхая обязаны оставаться дома. При этом заказывать с доставкой разрешено только товары первой необходимости.

Как сообщило агентство Associated Press, городская администрация остановила движение составов на двух последних действующих линиях метро. Впервые в истории города вся подземка Шанхая прекратила свою работу. Локдаун действует в большинстве районов города уже больше месяца.