Жители Северной Кореи потеряли Ким Чен Ына на три недели
Представитель министерства объединения Йо Санг-Ки заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын перестал появляться на публике. Последний раз лидера республики видели три недели назад. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Yonhap.
«В январе был период, когда он также не появлялся на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией в связи с его отсутствием посредством сообщений в СМИ», — подчеркнул Санг-Ки.
Последний раз публика видела Ким Чен Ына на открытии завода по производству удобрений 1 мая.
Ранее СМИ США предположили, что лидер КНДР находится в вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.