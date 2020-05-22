Жители Северной Кореи потеряли Ким Чен Ына на три недели

«В январе был период, когда он также не появлялся на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией в связи с его отсутствием посредством сообщений в СМИ», — подчеркнул Санг-Ки.

Последний раз публика видела Ким Чен Ына на открытии завода по производству удобрений 1 мая.

Ранее СМИ США предположили, что лидер КНДР находится в вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.