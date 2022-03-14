Жители Севастополя организовали траурную акцию после обстрела Донецка

Жители Севастополя вышли на улицы в связи с гибелью людей при обстреле Донецка. Они организовали траурную акцию «Свеча памяти» в парке имени Марии Байды.

Акцию памяти решил провести волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь», уточнило издание «Севастополь.ру». Всем желающим поучаствовать предложили прийти к 21:00 к фонтану в парке имени Марии Байды.

«С собой желательно иметь свечу и стеклянную емкость для нее. Пластиковые стаканы не приносить», — отметили в штабе.

К назначенному времени в парке стали собираться люди. Местные жители зажгли большое количество свечей, которые разместили у фонтана.

Донецкие ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» днем 14 марта. Обломки боеголовки упали на центральные улицы города. В результате обстрела погибли 20 человек, еще 28 жителей были ранены. Среди пострадавших оказались дети.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ответственные за обстрел города не уйдут от наказания. В разговоре с «360» военный эксперт Александр Артамонов назвал атаку на Донецк военным преступлением.