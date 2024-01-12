Мир 12 января 2024, 19:00 Жители сектора Газа остались без связи Палестинский оператор Paltel заявил о полном отключении связи в секторе Газа Unsplash

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Жители сектора Газа остались без доступа к телекоммуникационным услугам. Об этом сообщил палестинский оператор связи Paltel в соцсети X.

Представители компании объяснили отключение связи продолжающейся агрессией Израиля. Ранее анклав неоднократно оставался без телекоммуникаций как из-за повреждений инфраструктуры, так и из-за намеренной блокады.

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Ранее ЮАР подал иск в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Израиль в геноциде палестинцев. Южноафриканская сторона заявила, что жителей частично признанного государства систематически перемещают, против них проводится политика апартеида.

Вскоре после эскалации израильско-палестинского конфликта Израиль устроил «водную блокаду» сектора Газа, в результате которой ухудшилось качество жизни по меньшей мере 610 тысяч человек. Всего в результате израильских ударов по анклаву погибли 23 тысячи человек, число пострадавших превысило 60 тысяч.

Несмотря на затяжные боевые действия, Израилю пока не удалось добиться целей своей операции в Газе. Ранее ХАМАС остановил переговорный процесс в ответ на убийство замглавы политбюро движения.