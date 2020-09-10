Жители Сан-Франциско из-за пожаров «проснулись на Марсе». Видео
Апокалиптический пейзаж появился благодаря сочетанию дыма от полыхающих лесов, который навис над слоем морского тумана, сообщило издание San Francisco Chronicle.
Из-за окрашенного в темно-оранжевый цвет неба многим показалось, что теперь Сан-Франциско находится на Марсе.
«Жизнь на Марсе. Окутанный дымом пожаров Сан-Франциско», — делились снимками города пользователи.
Необычный свет некоторые сравнили с солнечным затмением, другие — с апокалипсисом. Кто-то решил, что тьма стала метафорой жизни в эпоху глобального потепления, пандемии и социальных волнений.
«Поверьте на слово: туман оранжевый. Второй сезон „Чернобыля“, действие которого происходит в Сан-Франциско. На часах 07:00 утра», — писали в Сети.
В лесных пожарах в США погибли минимум шесть человек. Огонь унес жизни жителей Калифорнии, Орегона и Вашингтона.