Жители Сан-Франциско из-за пожаров «проснулись на Марсе». Видео

В США бушуют небывалые по площади лесные пожары. Из-за них жителям Сан-Франциско теперь знакомы пейзажи Марса. Фотографии города в алой дымке появились в Сети.

Апокалиптический пейзаж появился благодаря сочетанию дыма от полыхающих лесов, который навис над слоем морского тумана, сообщило издание San Francisco Chronicle.

Из-за окрашенного в темно-оранжевый цвет неба многим показалось, что теперь Сан-Франциско находится на Марсе.

«Жизнь на Марсе. Окутанный дымом пожаров Сан-Франциско», — делились снимками города пользователи.

Необычный свет некоторые сравнили с солнечным затмением, другие — с апокалипсисом. Кто-то решил, что тьма стала метафорой жизни в эпоху глобального потепления, пандемии и социальных волнений.

«Поверьте на слово: туман оранжевый. Второй сезон „Чернобыля“, действие которого происходит в Сан-Франциско. На часах 07:00 утра», — писали в Сети.

В лесных пожарах в США погибли минимум шесть человек. Огонь унес жизни жителей Калифорнии, Орегона и Вашингтона.