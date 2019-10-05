Жители Риги вышли на защиту русского языка в День учителя

На Ратушной площади латвийской столицы собрались около пяти тысяч человек, которые вышла на улицы, чтобы защитить образование на русском языке, которое вскоре может быть отменено.

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В марте прошлого года латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривает постепенный переход к обучению на латышском языке в школе для нацменьшинств на этапе средних классов.

Преобразование начнется в 2019–2020 годах, и завершится 1 сентября 2021 года, уточнило РИА «Новости».

Собравшиеся на площади прошли по улицам Риги до здания кабинета министров с плакатами, на которых на латышском, английском и русском языках были написаны лозунги: «Школьные реформы = этоногеноцид», «Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии», и многие другие.

За порядком следили несколько десятков полицейских. Акция прошла без эксцессов.