Жители Риги вышли на протест после уборки возложенных на 9 Мая цветов трактором

Утром 10 мая власти Латвии отправили бульдозер на уборку цветов, возложенных у памятника Освободителям Риги на День Победы. Местные жители устроили в связи с этим акцию протеста.

Жители Риги собрались у мемориала Освободителей, сообщили «Известия». Люди попытались подойти поближе, чтобы почтить память Героев, но сотрудники полиции не дали им это сделать.

Правоохранители оцепили территорию. Несмотря на это, участники акции зажгли свечи и стали петь песни военного времени. Многие из собравшихся снимали происходящее на видео, которыми позже делились в соцсетях.

В День Победы жители Риги возложили цветы к памятнику Освободителям города. Муниципальные службы пригнали трактор, чтобы убрать букеты. Представитель руководства парка Иева Берзиня заявила, что рабочие действовали согласно разработанному Государственной полицией плану. Горожане сразу же раскритиковали такое решение.

Латвия в этом году не праздновала День Победы. Парламент республики принял закон, согласно которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих.