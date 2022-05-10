Жители Риги принесли новые цветы к памятнику Освободителям вместо убранных трактором

Новые букеты цветов принесли жители Риги к памятнику Освободителям Латвии после того, как оставленные в День Победы букеты муниципальные службы собрали при помощи трактора. Об этом сообщил «Sputnik Латвия».

Работающий на месте корреспондент сообщил, что жители города начали приходить к памятнику еще утром, чтобы увидеть усыпанную цветами площадь. Но вместо этого они увидели пустоту.

Многие купили новые букеты, которыми украсили памятник. Местные волонтеры пообещали установить круглосуточное дежурство, чтобы не дать второй раз смести цветы.

Представитель парка, где расположен памятник, объяснила, что трактор использовали для уборки всей территории, а не только оставленных букетов. По ее словам, все действия провели по правилам.

Решение убрать букеты от памятника раскритиковали местные жители, а представители политических сил назвали поведение мэрии Риги провокацией.

Как сообщило РИА ФАН, в посольстве России в Латвии назвали решение городских властей привлечь трактор для уборки букетов от памятника беспредельным хамством.