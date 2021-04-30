Жители Праги устроили митинг из-за «пророссийской политики» Земана. Видео

Жители Праги устроили митинг на Вацлавской площади. Они собрались в знак протеста «пророссийской политике» президента Чехии Милоша Земана.

На улице собралось около 10 тысяч человек, сообщила газета Standard со ссылкой на данные полиции. Из-за пандемии коронавируса демонстранты старались соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Многие участники митинга принесли с собой плакаты с антироссийскими лозунгами. Президентство Земана они назвали «угрозой безопасности».

Чехам не понравилось заявление, которое глава государства сделал 25 апреля. Он указал, что расследование дела о взрывах во Врбетице продолжается и нужно дождаться его окончания. Версий произошедшего две — неосторожное обращение с боеприпасами и участие агентов иностранных спецслужб. В отчетах контрразведки, подчеркнул Земан, присутствие именно «российских агентов» не упоминалось.

Слова президента возмутили политиков и общественность. В Сенате Чехии задумались о возможности обвинить Земана в измене Родине.

В МИД РФ сочли обвинения о причастности РФ к взрывам во Врбетице схожими с шизофренией. Глава ведомства Сергей Лавров заметил, что Россия никогда не хотела строить козни Чехии.