Жители Польши открестились от экс-главы МИД после его угроз в адрес России

Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило заявление бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского. Ранее он пригрозил России «ударом по яйцам». Пользователи отметили, что такие высказывания в дипломатическом кругу в целом не должны звучать, а также напомнили, что сейчас Сикорский не занимает для этого достаточно высокой должности.

«А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы», — отметил один из них.

«Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война», — поддержали в комментариях.

Кто-то из поляков вообще в шутку предложил выйти на Красную площадь и прокричать такие слова прямо там. Другие пользователи задумались о том, с чьей подачи Сикорский мог сказать такие слова, а также что его на это сподвигло.

Свое послание в адрес России Сикорский ранее написал в своем аккаунте в Twitter. Бывший глава дипломатии Польши пообещал «дать России по яйцам». Это последовало за высказыванием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал Североатлантический альянс проектом по освоению земли, ставшей бесхозной после исчезновения Варшавского договора и Советского союза.