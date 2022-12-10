Мир 10 декабря 2022, 22:46 Поляки обвинили украинцев в резком росте бедности Польские читатели Interia обвинили украинцев в росте бедности в стране Pxhere

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Лояльность польских властей к беженцам из Украины привела к резкому росту бедности в стране по итогам года. Такое мнение выразили читатели польской газеты Interia.

Благотворительный проект «Благородный подарок» опубликовал доклад, в котором говорится о финансовом ухудшении положения жителей Польши. В 2021 году в условиях крайней бедности жили 1,6 миллиона человек, в частности, порядка 250 тысяч пенсионеров. Эксперты спрогнозировали обострение проблемы в грядущем году.

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Пользователи портала призвали прогнать из страны украинцев. Из-за них, по мнению некоторых читателей, в стране прогрессирует бедность.

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«Статья о бедности в Польше в самом конце, а в начале идут статьи про непобедимых украинцев», — сказал один из пользователей.

Юзеры сравнили помощь Украине с руинами в Польше. Они заявили, что «за украинцев не жалко жизнь отдать, если они сами ее не заберут». Пользователи предположили, что им скоро предстоит защищать свою страну.

Обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что после начала украинского конфликта отношения Польши также обострились с Германией. Он отметил, что ситуация между странами грозит расколом Евросоюза и НАТО.