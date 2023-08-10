Мир 10 августа 2023, 07:19 Жители перуанской деревни попросили помощи армии из-за «нападения инопланетян» — СМИ Al Rojo Vivo: племя Икиту в Перу пожаловалось в полицию на нападение инопланетян Unsplash

Читать 360tv в

Представители племени Икиту в небольшой перуанской деревне на северо-востоке от Лимы сообщили в полицию о «нападении инопланетян» и попросили развернуть на территории вооруженные силы. Об этом сообщил канал Al Rojo Vivo.

Жители жалуются на происходящее уже целый месяц. Они рассказали, что на них якобы нападают двухметровые существа «с большими головами и желтыми глазами», на которых не действует огнестрельное оружие и которые могут исчезать по своему желанию. Племя утверждает, что «пришельцы» напали на 15-летнюю девушку и оцарапали ей шею.

Реклама

Ранее японские ученые просканировали иероглифы на плато Наска на юге Перу и нашли изображение инопланетянина, нанесенное за 500 лет до нашей эры. Исследователи использовали технологию распознавания изображений. Рисунок можно рассмотреть с высоты птичьего полета. Всего в пустыне Наска обнаружили до восьми сотен изображений — в основном геометрические фигуры и фигуры животных: паука, птицы, обезьяны.