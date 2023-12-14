Мир 14 декабря 2023, 20:28 Жители Пекина пострадали из-за ЧП в городском метро Комитет транспорта Пекина: при разъединении вагонов метро пострадали 30 человек Pixabay

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В пекинском метро произошло разъединение вагонов, в результате чего пострадали более 30 человек. Об этом на своей странице Weibo Beijing Communications сообщил транспортный комитет столицы КНР.

Из опубликованного сообщения следует, что в 18:57 по местному времени (13:57 по московскому) на участке линии «Чанпин» между станциями «Сиэрци» и «Шэнмин кэсюэюань» произошло ЧП — разъединились вагоны поезда. Состав остановился, в результате происшествия пострадали более 30 пассажиров, никто не погиб.

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На место аварии оперативно прибыли спасатели и медики. Раненых пассажиров доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

В районе уезда Суньу в сотне километров от российско-китайской границы в октябре пассажирский поезд сошел с рельсов. После аварии движение поездов на участке Суньу — Хэйхэ временно остановили.