Жители Папуа-Новой Гвинеи попросили Патриарха Кирилла открыть в стране миссию РПЦ

В начале этого года он иерей стал первым православным священником, который отправился в путешествие по островному государству. Сам он пояснил, что пошел на этот шаг после того, как в столице Папуа-Новой Гвинеи открылся российский культурный центр.

В ходе своего путешествия по стране отец Кирилл много общался с местными жителями, которые заинтересовались его верой. Многие из собеседников священника решили принять православие. Также были и те, кто знал об РПЦ, но не имели возможности креститься, так как в стране не было православной миссии.

К отцу Кириллу присоединились сподвижники. При помощи их помощи удалось перевести на государственный язык ток-писин брошюры о православии, а также несколько молитв. Священник посетил провинцию Восточный сепик и Автономный регион Бугенвиль. Один из местных кланов после беседы с батюшкой заявил о желании перейти в православие.

Сам отец Кирилл считает, что его путешествие было успешным, несколько коренных жителей Папуа-Новой Гвинеи практически сразу приняли крещение, став первыми православными в стране. Более сотни готовятся к вхождению в новую веру. Они же написали открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой открыть в стране миссию, для того, чтобы построить православные храмы.

Отец Кирилл после возвращения в Тайбэй отправил подробный отчет в управление Московской патриархии и передал просьбу местных жителей об открытии миссии. 25 августа Священный Синод РПЦ постановил включить Папуа — Новую Гвинею и Восточный Тимор в Сингапурскую епархию Экзархата РПЦ в Юго-Восточной Азии.