Мир 23 января 2023, 08:59 Жители Пакистана остались без света Сбой в системе привел к отключению электроэнергии в Пакистане Unsplash

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Скачок напряжения привел к отключению электроэнергии по всем Пакистане. Об этом сообщили в соцсетях министерства энергетики государства.

«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7.34 сегодня утром», — сообщили представители ведомства.

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По их данным, это и стало причиной широкомасштабного сбоя в энергосистеме страны.

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Быстрее всего удалось восстановить электроснабжение на нескольких сетевых станциях Исламабадской и Пешаварской электроснабжающих компаниях. Также ведутся работы по восстановлению электросетевых станций.

По словам главы Минэнерго Пакистана Хуррума Дастагира, в зимнее время энергоблоки временно отключаются по ночам. Это позволяет экономить на топливе. Также он рассказал, что изменение частоты в южной части Пакистана зарегистрировали утром, после включения систем. Перебои шли одним за одним. В основном их фиксировали между Джамшоро и Даду.

Дастагир заявил, что текущее отключение света не приведет к серьезному кризису.