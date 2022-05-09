Жители освобожденных украинских городов посмотрели парад Победы и приняли участие в «Бессмертном полке». Видео

Жители освобожденного от украинских националистов города Мариуполя посмотрели трансляцию парада Победы, который проходил в Москве и был приурочен к 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Также жители города развернули 300-метровую георгиевскую ленту и пронесли ее по улицам города вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным до монумента «Воину-освободителю Донбасса».

Жители Мелитополя вышли на улицы города с победоносными знаменами и портретами своих предков-героев, воевавших за Родину в Великой Отечественной войне.

Масштабное шествие «Бессмертный полк» впервые прошло в освобожденном от украинских националистов Херсоне. Сотни местных жителей прошли по аллее Славы к Вечному огню.

Херсон ранее перешел под контроль российских военных. Заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказывал, что пенсионеры Херсонской области получат выплаты в российских рублях.

Жители освобожденного Энергодара в Запорожской области посмотрели трансляцию парада Победы в Москве на огромных экранах, закрепленных на Доме культуры «Современник».

Парад Победы завершился в Москве, участие в нем приняли наземные вооруженные силы. Воздушная часть мероприятия была отменена из-за погоды.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса памятное шествие переносили в онлайн-формат. Это было первое в истории онлайн-шествие, к которому могли присоединиться все желающие. Виртуальный «Бессмертный полк» стал самой масштабной онлайн-акцией. Начало шествия «Бессмертный полк» в Москве назначено на 15:00.