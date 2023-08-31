Мир 31 августа 2023, 00:03 Жители Одессы сообщили о взрывах в городе Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщил о взрывах в городе Pxhere

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Жители Одессы рассказали в Telegram-канале «Типичная Одесса» о взрывах. Сильный шум слышали сразу в нескольких районах города.

Никаких подробностей в сообщении не привели. Комментариев от местных властей пока не поступало. Из данных официального ресурса для оповещения населения следует, что воздушную тревогу в Одесской области не объявляли.

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Сирены включили на подконтрольных киевскому режиму частях ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Утром 30 августа взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитых снарядов упали в Дарницком и Шевченковском районах. Это спровоцировало пожары. В частности, в Дарницком районе обломки снарядов рухнули на крышу торгового помещения. В Шевченковском обломки упали в двух местах, в том числе на административное здание.

Воздушную тревогу в Киеве включали в 02:39 30 августа. К утру сирены отключили. Сигналы в ночь на 30 августа звучали по всей территории Украины, в том числе в западных регионах.