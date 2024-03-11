Мир 11 марта 2024, 08:40 Жители Одессы примкнули к подпольному движению в поддержку России ТАСС: пророссийское подполье в Одессе приросло новыми участниками Unsplash

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К подпольному движению в Одессе примкнули новые участники. Они готовы помочь российским войскам зачистить город от Вооруженных сил Украины, сообщил источник ТАСС.

«Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как этого требовала бы обстановка. Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов», — сказал один из подпольщиков.

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По его словам, жители готовы помочь российским силам взять город под контроль. Подпольщик заявил, что они знают, где спрячутся украинские военные, и помогут зачистить Одессу.

Среди горожан много русских людей, заявляли партизаны. По их словам, они решили не проявлять свою позицию открыто из страха репрессий.

Власти Украины утратят контроль над Одессой и Киевом, допустил бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон. Обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano заявил, что это произойдет в 2024 году.