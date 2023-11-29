Мир 29 ноября 2023, 22:34 Жители Одессы перекрыли дороги в знак протеста после четырех дней без света и тепла Жители Одессы устроили акцию протеста после четырех дней без света и тепла Freepik

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Жители Одессы вышли на митинг из-за постоянных отключений электричества. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Люди перекрыли дорогу в микрорайоне Лузановка. Они четыре дня провели без света и тепла. Также в публикации разместили видео с обстановкой в городе. На кадрах недовольная толпа разгуливает по проезжей части и не позволяет машинам проехать вперед.

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Ранее украинская национальная компания «Укрэнерго» заявила о дефиците электроэнергии в стране. Жителей Украины призвали экономить электричество. Нехватка могла возникнуть из-за урагана, затронувшего несколько регионов. Ветер повредил линии электропередачи, ситуацию назвали тяжелой.

Ранее, 23 ноября, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинская энергосистема не выдержит сильной нагрузки. Если зимой температура опустится ниже 8 градусов мороза, то в стране снова введут плановые отключения света.