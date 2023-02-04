04 февраля 2023, 17:05
Жители Одессы остались без света из-за аварии на подстанции
Одесса и некоторые пригороды оказались обесточенными из-за аварии на подстанции
Одессу полностью обесточило из-за аварии на подстанции. Об этом рассказали в энергохолдинге Украины ДТЭК в Telegram-канале.
Одесситы и жители пригородов остались без света из-за проблемы на объекте энергетической инфраструктуры. По данным холдинга, это уже вторая за сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго».
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«Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — отметили в ДТЭК.
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Городские СМИ утром 4 февраля сообщали о взрыве и черном столбе дыма около одной из подстанций в пригороде Одессы. Власти региона объявляли о второй аварии на энергетическом объекте за последние 24 часа. Из-за этого без света остались часть жителей областного центра и соседних населенных пунктов.
По всей территории Украины в последнее время участились перебои с электричеством. Жители страны стали замечать, что в платежках за коммунальные услуги подскочили цены, в том числе на электроэнергию. Глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко пояснил, что это связано с ростом потребления энергии, когда ее подачу возобновляют.
Одесса
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Украина
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