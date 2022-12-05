Важное 05 декабря 2022, 16:07 Жители Одессы остались без света и воды «Инфоксводоканал»: все насосные станции и резервные линии Одессы обесточены РИА «Новости»

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В Одессе обесточены насосные станции и резервные линии. Питьевой воды нет во всех районах города, сообщило украинское предприятие «Инфоксводоканал».

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. После восстановления электроснабжения ситуация с водоснабжением стабилизируется», — уточнили в публикации.

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«Инфоксводоканал» предупредил жителей, что в настоящее время возможны перебои с телефонной связью при наборе номера контакт-центра.

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Глава администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале указал, что часть районов Кривого Рога в Днепропетровской области осталась без света, отключены некоторые котельные и насосные станции.

«Часть города без электричества, некоторые котельные и насосные отключаются. Мы держим систему на генераторах, водоснабжение организовано на Макулане», — написал он.

В понедельник, 5 декабря, взрывы прозвучали в Черкасской, Винницкой областях Украины и в Одессе.