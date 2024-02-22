22 февраля 2024, 23:34
Жители Одессе услышали сильные взрывы
Сильные взрывы прогремели в Одессе на Украине. Об этом сообщило местное агентство УНИАН.
По данным ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.
Реклама
Накануне, 21 февраля, взрывы также прогремели в Одесской области. Сигналы тревоги прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Как рассказали подписчики городского Telegram-канала, звуки взрыва услышали в районе Сухого лимана.
Кроме этого, 18 февраля взрыв прогремел на предприятии во Львове. После происшествия загорелся промышленный объект. В тот же день украинское издание «Общественное» сообщило о сильном взрыве в Полтавской области Украины. В регионе включили воздушную тревогу.
Одесса
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама