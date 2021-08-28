Жители Нового Орлеана массово начали покидать город из-за приближающегося урагана

В Новом Орлеане затруднено движение на межштатной автомагистрали. Все дело в том, что жители пытаются массово эвакуироваться из города из-за надвигающегося урагана «Ида». Об этом написал сайт FOX8.

«Ожидайте заторов сильнее, чем обычно, в прилегающих районах Нового Орлеана ввиду эвакуации из-за урагана „Ида“», — сообщило Министерство транспорта и развития Луизианы.

Задержки движения были связаны в основном с тем, что большое количество машин выезжало на проезжие части, чтобы избежать шторма, который, по прогнозам, перерастет в опасный крупный ураган четвертой категории. Ожидается, что вечером в воскресенье он достигнет побережья города.

По данным издания, в пятницу в нескольких местах были длинные очереди на заправочные станции, так как автомобилисты пытались заправиться перед эвакуацией. У некоторых станций в районе Нового Орлеана и на границе Луизианы и Миссисипи довольно быстро закончилось топливо.

Накануне администрация Нового Орлеана отказалась от обязательной эвакуации города в связи с надвигающимся ураганом «Ида», так как на это не осталось времени. Власти призвали местных жителей укрыться в убежищах к воскресенью, сообщил ТАСС.