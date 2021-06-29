Жители Нью-Йорка выступили против строительства монумента в честь борцов с COVID

Жители района Бэттери-Парк-Сити в Нью-Йорке выступили против строительства монумента «Круг героев». Его хотели возвести на набережной реки Гудзон в честь сотрудников экстренных служб, благодаря которым город справлялся с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство отметило, что для монумента выбрали лужайку, на территории которой традиционно отдыхали жители района с семьями. Местные остались недовольны тем, что власти города захотели зацементировать лужайку и срубить растущие там деревья, чтобы установить монумент.

Часть парка уже обнесли строительными ограждениями, но это не остановило людей. Они продолжили приходить туда и устраивать на лужайке пикники в знак протеста. Возле места уже стоит строительная техника, но пока рабочие не могут начать выполнять задание. На месте также находятся несколько полицейских, они пока никак не вмешались в ситуацию.

Местные жители развесили на строительных заграждениях детские рисунки с призывами спасти лужайку. Вместе с ними висят плакаты с требованиями родителей, которые настаивают на сохранении лужайки как места для семейного отдыха.

«Мы чтим медиков и сотрудников служб быстрого реагирования, но разве для того, чтобы отметить их героизм, надо закатывать лужайку в бетон? Должен быть другой способ сделать это», — рассказала агентству одна из протестующих.

Однако такого мнения придерживаются не все участники акции против монумента. Одна из пожилых участниц принесла к будущему месту строительства плакат довольно резкого содержания.

«Сначала они убили стариков, теперь убивают парк», — сказано в нем.

Протестующие заявили, что останутся на лужайке в ближайшее время и не дадут начать строительство. Для всех участников организовали бесплатный буфет с водой и закусками.