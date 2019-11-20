Жители нашли бомбу времен ВОВ на своих участках в Балаклаве

ОМОН «Беркут» также обнаружил на пляже «Солдатский» в Балаклаве другой снаряд. Сотрудники обследовали найденные боеприпасы.

«При строительстве дома на одном из садовых участков рабочие обнаружили 45-миллиметровый советский артиллерийский снаряд. Несколькими часами позже в одном из садовых товариществ в земле был обнаружен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. В тот же день на пляже «Солдатский» в Балаклаве сотрудники ОМОН «Беркут» уже обследовали 82-миллиметровую минометную мину, которую, возможно, вынесло штормом», — пояснила пресс-служба севастопольского управления Росгвардии.

Ранее строители задели боеприпас ковшом экскаватора, во время рытья котлована для фундамента частного дома в Балаклавском районе. Им удалось избежать детонации. Взрывотехники прибыли на место и осмотрели обнаруженный боеприпас. Им оказалась немецкая авиабомба SD-50.

Выяснилось, что авиабомба оборудована взрывателем конденсаторного типа, который способен реагировать на электрический импульс. Бомба долгое время лежала в нескольких метрах от линии электропередач.

Сотрудники ОМОН отправили опасные находки на утилизацию в управление МЧС по Севастополю.