Мир 09 мая 2023, 20:11 Жители Нарвы слушали звучавшие из Ленобласти песни Победы Жители эстонской Нарвы присоединились к празднованию Дня Победы в Ивангороде Telegram

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Жители Нарвы вышли на набережные у границы с Россией, чтобы отпраздновать День Победы вместе с Ленинградской областью. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Ленинградской области рассказал, что в Ивангороде прозвучал праздничный концерт. Эстонцы вышли к реке и стали участниками мероприятия на расстоянии. По словам Дрозденко, программа концерта как раз была обращена в сторону Нарвы. В его рамках звучали классические песни военных лет.

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Губернатор отметил, что такое отношение к иностранным соседям стало подтверждением слов президента Владимира Путина о том, что для России нет недружественных народов.

Ранее торжественный парад Победы состоялся в Москве. Его участником стал президент России Владимир Путин в сопровождении семи глав иностранных государств. В своей речи он отметил, что противники страны взяли курс на уничтожение и распад России.

В День Победы 9 мая жители Киева принесли цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Официально украинские власти никаких мероприятий в связи с Днем Победы не проводили.