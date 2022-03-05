Жители многих стран остались недовольны поведением беженцев с Украины

Украинские беженцы, выехавшие из страны после начала специальной операции РФ по демилитаризации, ведут себя некорректно, выражают недовольство условиями проживания и оскорбляют русскоязычных собеседников. Об этом в TikTok рассказал пользователь под никнеймом i_broker, проживающий в Молдавии.

«Я в шоке от этих историй. Вам пытаются помогать, а вы говорите „фе“, вам бассейн подавай! Ребята, вы берега не путайте!» — сказал он в видеоролике.

Пользователь добавил, что многие беженцы оскорбляют русскоязычных собеседников, требуя общаться с ними лишь на украинском языке.

Девушка под ником meduza разместила ролик, в котором рассказала, что беженцы в Польше недовольны качеством приготовленной для них пищи.

«То вам мясо мало посолено, то слишком жирное! Как у вас хватает совести такое говорить? Какие же вы неблагодарные!» — обратилась она к беженцам.

Также жительница Закарпатья barbie_bosss рассказала о конфликтах между местными венгероговорящими людьми и приезжающими украинцами на языковой почве.

«Вы командуете, что нам делать и что говорить? Я совсем этого не понимаю», — посетовала девушка.

По данным Организации Объединенных Наций, с начала военной операции РФ 24 февраля с Украины выехали больше миллиона человек.