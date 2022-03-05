Первые жители Мелитополя начали добровольно сдавать оружие. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

На опубликованных кадрах, видно, как двое мужчин сдают оружие, все наименования фиксируются в журнал.

Накануне стало известно, что из Крыма в Мелитополь доставили свыше 110 тонн гуманитарного груза. Продуктовые наборы туда доставило МЧС России. Для жителей города и окрестностей доставили продукты питания, среди которых крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.

В сквере люди выстроились в длинные очереди для получения продуктов питания и товаров первой необходимости от российских военных.

Кадры из Мелитополя также опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. На видео, которое снято с высоты птичьего полета, видно длинную очередь из местных жителей.

Представители министерства обороны России заявили, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству, государственным корпорациям и региональным властям организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик.