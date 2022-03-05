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    05 марта 2022, 22:03

    Жители Мелитополя начали добровольно сдавать оружие

    В Мелитополе первые жители начали добровольно сдавать оружие

    Валерия Шафирко

    Первые жители Мелитополя начали добровольно сдавать оружие. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

    На опубликованных кадрах, видно, как двое мужчин сдают оружие, все наименования фиксируются в журнал.

    Накануне стало известно, что из Крыма в Мелитополь доставили свыше 110 тонн гуманитарного груза. Продуктовые наборы туда доставило МЧС России. Для жителей города и окрестностей доставили продукты питания, среди которых крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.

    В сквере люди выстроились в длинные очереди для получения продуктов питания и товаров первой необходимости от российских военных.

    Кадры из Мелитополя также опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. На видео, которое снято с высоты птичьего полета, видно длинную очередь из местных жителей.

    Представители министерства обороны России заявили, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству, государственным корпорациям и региональным властям организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик.