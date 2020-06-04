Жители Мадрида стали героями шестого сезона «Черного зеркала»

Креативное агентство Brother Ad School из Мадрида разместило на улицах города наружную рекламу с отсылкой к научно-фантастическому сериалу «Черное зеркало». Щиты сделаны в виде зеркал с надписью Black Mirror. 6th season. Live Now, everywhere («Черное зеркало». Шестой сезон. Происходит сейчас, везде»).

По словам авторов проекта, это не настоящая реклама нового сезона, а лишь метафора о том, что происходит сейчас в реальной жизни.

«На Netflix вы можете посмотреть пять сезонов сериала. Шестой происходит в реальности», — говорят создатели кампании.

Напомним, «Черное зеркало» — британский научно-фантастический телесериал, созданный Чарли Брукером. Его лейтмотив — влияние информационных технологий на человеческие отношения. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем и местом.