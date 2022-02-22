Жители Луганска устроили автопробег в честь признания ЛНР Россией

В Луганске автомобилисты устроили автопробег в честь признания ЛНР Россией. Видео опубликовано в Instagram.

На кадрах зафиксирована большая вереница машин, едущих по дороге. У всех горят фары, в окнах развеваются флаги России и Донецкой народной республики.

«Наконец-то дождались! Ошибка 2014 года исправлена», — написал пользователь в комментариях.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились лидеры самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Это произошло на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. С 17 февраля сообщалось о многочисленных обстрелах территорий республик со стороны вооруженных сил Украины. ЛНР и ДНР провели эвакуацию детей, женщин и пожилых людей на территорию России и объявили всеобщую мобилизацию.