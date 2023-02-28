Мир 28 февраля 2023, 21:09 Жители Крыма заявили о готовности взять оружие для защиты от Украины Журналисты NBC показали репортаж о жизни в Крыму после начала спецоперации РИА «Новости»

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Съемочная группа американского телеканала NBC сделала большой репортаж о жизни в Крыму после начала специальной военной операции. Текстовую версию материала опубликовали на сайте телеканала.

Авторы отметили, что на полуострове находится большое количество военных. Особенно ярко это заметно в Севастополе, где располагается Черноморский флот России.

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Местные жители в беседе с сотрудниками телеканала подчеркнули, что после ухода в состав Украины их жизнь поменялась в лучшую сторону, поэтому они готовы противостоять любым попыткам со стороны Киева вернуть территорию под свой контроль.

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«Это наша земля Мы все наденем форму и пойдем к границе, чтобы защититься», — заявила журналистам 73-летняя пенсионерка Прасковья Баранова.

Она подчеркнула, что прожила в Крыму всю свою жизнь и всегда ощущала себя русской и причастной к России.

О готовности защищать Севастополь заявил 36-летний Руслан Нальгиев. Он подчеркнул, что никто из жителей Крыма не потерпит попыток Украины захватить полуостров.

«Даже если здесь развернутся бои мы все равно будем защищать Севастополь. Потому что, если мы не защитим нашу Родину, мы станем рабами», — подчеркнул собеседник.

В Крым съемочная группа приехала из Москвы на поезде, который прошел по Керченскому мосту. Авторы репортажа напомнили, что еще осенью переправа сильно пострадала от устроенного теракта. Но в короткие сроки движение по нему восстановили.