Жители крупных городов мира выйдут на протесты в поддержку Ассанжа

Австралийцы, британцы, канадцы, американцы, проживающие в крупных городах, в субботу, 28 сентября, выйдут на улицы, чтобы выразить свою поддержку основателю WikiLeaks Джулиан Ассанжу. Информация об этом появилась в Twitter организации.

«Завтра (28 сентября): глобальный протест в поддержку Джулиана Ассанжа в нескольких городах по всему миру», — сказано в твите.

Протестующие выскажутся против экстрадиции Ассанжа из Великобритании. В этой стране демонстранты соберутся возле тюрьмы Белмарш, где сейчас и пребывает основатель WikiLeaks. Протестные акции пройдут также в Нью-Йорке и Мельбурне, Торонто и Сиднее, Брисбене и Сан-Франциско.

В Wikileaks рассказали об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Подробнее

В 2010 году в Швеции Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Он скрылся в июне 2022 года. Чтобы его не экстрадировали в Швецию, он обратился в посольство Эквадора, которое располагалось в Лондоне. В апреле 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Суд британской столицы признал его виновным по статье «нарушение условий выхода под залог». Создателя WikiLeaks приговорили к заключению в тюрьме на срок 11 месяцев.

В конце мая стало известно, что Ассанжу предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам. Среди них раскрытие секретной информации и нарушение закона о шпионаже. Более раннее обвинение — сговор с целью компьютерного взлома. Если Джулиан Ассанж будет экстрадирован в США, то он на много лет сядет в тюрьму.

Британский суд планирует рассмотреть вопрос экстрадиции Ассанжа в начале 2020 года.