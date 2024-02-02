02 февраля 2024, 11:33
Жители Кривого Рога лишились электричества и воды
«Укрэнерго»: в Кривом Роге нет воды и электричества из-за взрыва на подстанции
Абоненты и промышленные предприятия в Кривом Роге Днепропетровской области остались без электричества и водоснабжения после повреждения подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».
В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, в Кривом Роге прозвучали взрывы.
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«К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК „Укрэнерго“», — сообщила пресс-служба энергетической компании.
Специалисты службы по ЧС начали осмотр поврежденного оборудования, после чего приступят к восстановительным работам, пообещали жителям города.
Российские военнослужащие наносят точечные удары по военным объектам на Украине. Ранее в Харькове нанесли удар по местному тракторному заводу, а также по зданию «Укртелекома».
Электричество
Взрывы
Украина
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