Мир 02 февраля 2024, 11:33 Жители Кривого Рога лишились электричества и воды «Укрэнерго»: в Кривом Роге нет воды и электричества из-за взрыва на подстанции РИА «Новости»

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Абоненты и промышленные предприятия в Кривом Роге Днепропетровской области остались без электричества и водоснабжения после повреждения подстанции. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, в Кривом Роге прозвучали взрывы.

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«К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК „Укрэнерго“», — сообщила пресс-служба энергетической компании.

Специалисты службы по ЧС начали осмотр поврежденного оборудования, после чего приступят к восстановительным работам, пообещали жителям города.

Российские военнослужащие наносят точечные удары по военным объектам на Украине. Ранее в Харькове нанесли удар по местному тракторному заводу, а также по зданию «Укртелекома».