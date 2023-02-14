Мир 14 февраля 2023, 03:40 Жители контролируемого ВСУ Купянска поддержали российских военных AFP: в Купянске рассказали о поддержке России жителями города РИА «Новости»

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Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас находится под контролем украинских войск, поддерживают Россию. Об этом местный таможенник Александр Тимошенко рассказал агентству AFP.

Он заявил о разногласиях между теми, кто поддерживает власть Украины, и теми, кто хочет, чтобы Купянск вернулся под контроль российских войск.

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«Есть много людей, которые поддерживают Россию», — отметил собеседник агентства.

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По словам Тимошенко, когда город был под контролем России, везде стояли блокпосты и мирным жителям никто не причинял вреда.

Украинская армия активно перебрасывает живую силу и технику на Купянское направление, чтобы сдержать наступление российских бойцов. Об этом сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.

Сейчас на Купянское направление прибывают неподготовленные мобилизованные и регулярные войска с западной военной техникой и оружием. Также особо отмечается переброска новых американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.