Джиган пояснил, что китайцы возвращают свою жизнь к той, которой они жили до появления коронавирусной инфекции.

«Остров живет своей обычной жизнью. Рестораны и кафе работают, магазины тоже. Кто-то по-прежнему носит маски, но большинство китайцев их уже сняли. В ресторанах много народу. Все сидят, спокойно отдыхают, в масках никого не видно. Столики стоят на прежних местах, никаких перегородок владельцы ресторана не делали, посетителей друг от друга не отгораживали», — отметил гид.

Он подчеркнул, что классы и аудитории снова наполнились учащимися.

«У нас даже в Ухане уже все нормально. В отличие от россиян китайцы очень жестко выполняли условия карантина, поэтому даже там все хорошо. Сейчас на Хайнане отдыхают в основном китайские туристы. В апреле запустили рейс Ухань — Хайнань, и многие после снятия карантина рванули на отдых. Кстати. Во время эпидемии на острове остались жить некоторые мои знакомые иностранцы — россияне, американцы, испанцы. Говорили, какая разница, где сидеть на карантине?» — добавил Сунь Джиган.