Мир 11 марта 2023, 15:11 Дождь из червей просыпался на Китай Жителей Китая попросили брать зонты из-за осадков в виде червей Telegram

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Необычные осадки — в виде червей — выпали в Китае. Кадрами с улиц восточной страны поделились в Telegram-канале издания «Комсомольская правда».

На них видно, что червями усыпаны все дороги и автомобили. В связи с нестандартным природным явлением местных жителей даже попросили не забывать зонты при выходе из дома. Также на кадрах видно, что на момент съемки видео на улице идет мелкий снег.

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Точная причина необычных осадков массового червепадения еще не установлена. По версии авторов научного журнала Mother Nature Network, черви стали невольными переселенцами после сильного ветра. Также от родной земли их мог оторвать сильный водоворот.

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По другой версии, на кадрах запечатлены вовсе не черви, а семена тополя. Авторы этого предположения отметили, что соцветия этого дерева издалека действительно напоминают этих животных.