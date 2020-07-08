Жители Китая заговорили о «пробуждении дракона». Услышать странный звук приехали сотни туристов

В интернете начали распространяться ролики, на которых из-под земли слышен рев на горе Сюшуй на юго-западе провинции Гуйчжоу. Местные говорят, что проснулся «дракон», а ученые пытаются найти научное объяснение.

На видео местные жители гуляют на склонах горы Сюшуй. В это время звучит громкий рев, его китайцы сравнивают с рычанием плотоядного мифического чудовища. Некоторые жители считают, что это может быть звук работы огромного механизма. Власти установили на горе контрольно-пропускной пункт, чтобы помешать жителям собираться толпами в потенциально опасной зоне. Чиновники Китая уже отправили специалистов на место для изучения явления.

Первые звуки заметили 20 июня с вершины горы. Правдоподобной можно назвать гипотезу о том, что мифическое чудовище на самом деле птица — пятнистая трехперстка, похожая на воробья, пишут СМИ. Самки во время размножения издают гулкие и громкие звуки, которые слышно на расстоянии 100 метров. При это местные власти начали штрафовать тех, кто распространяет слухи «драконе».