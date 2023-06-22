Мир 22 июня 2023, 19:40 Жители Китая отметили изменения в поведении Зеленского. О чем они говорят Читатели «Гуанча» заявили об изменениях в поведении Зеленского после неудач ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский перестал показывать волнение и теперь выглядит более сдержанным, что говорит о его невозможности двигаться дальше. Такое мнение выразил один из читателей китайского издания «Гуанча» в обсуждении заявления российского лидера Владимира Путина о замедлении украинского контрнаступления после существенных потерь ВСУ.

Другой комментатор отметил отсутствии преимуществ у киевского режима в огневой мощи и отметил, что у Украины не никакого господства в воздухе. По его словам, ВСУ не обладают важным эффектом внезапности.

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«Самый разумный выбор для Киева — это создать условия для мирных переговоров, а не пытаться прорваться контрнаступлением», — высказал уверенность еще один участник обсуждения.

В комментариях были и те, кто назвал украинский конфликт «фарсом» и выразил уверенность, что скоро всему происходящему наступит конец.

«Миф об исключительности западного оружия и техники развеян Россией», — подчеркнул подписчик издания.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил президента США Джо Байдена в панических настроениях после новости об уничтожении полученной Киевом западной техники. По словам военного, в отличие от Байдена президент России спокоен и уверен в силе ВС РФ.