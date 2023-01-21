Мир 21 января 2023, 22:10 Жители Китая начали готовиться к Новому году по лунному календарю Неделя новогодних выходных началась в Китае РИА «Новости»

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В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Новому году по лунному календарю. В стране закрылись государственные учреждения, крупные компании и банки. На дежурстве остались правоохранители, пожарные и экстренные службы.

Новый год в Китае по лунному календарю наступит 22 января. Жители страны 21 января отмечают канун праздника — «чуси». Они готовятся встретить наступление года Кролика. Впервые после трехлетнего карантина из-за пандемии коронавируса в стране открылись рестораны и торговые центры.

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По данным мини-опроса ТАСС, жители Пекина встретят праздник дома в кругу семьи. Люди традиционно лепят пельмени с разной начинкой: с мясом, овощами, морепродуктами. На юге страны делают рисовые колобки под названием «няньгао», что переводится как «выше из года в год».

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В китайских деревнях с трепетом готовятся к соблюдению праздничных ритуалов. Верующие в приметы не используют в этот день ножи и ножницы. Согласно поверию, ими можно «отрезать счастье».