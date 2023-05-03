Мир 03 мая 2023, 18:26 Жители Китая «диагностировали» американскому генералу шизофрению Читатели «Гуаньча» «выявили» у главы Генштаба США шизофрению после слов о России и Китае Roman Kraft / Unsplash

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Читатели китайской газеты «Гуаньча» предположили, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли страдает шизофренией. К такому выводу подписчики издания пришли после слов американского генерала о России и КНР.

Китайцы отреагировали на заявление Марка Милли о том, что нужно предотвратить появление российско-китайского альянса.

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«Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении?» — отреагировал на слова американского генерала пользователь под ником Whyacat.

Другой читатель газеты отметил, что в США прижилась «культура шизофрении». По мнению комментатора, власти Штатов всегда будут настаивать на своем, даже если окажутся не правы.

«Не смейте объединяться против меня, а то я обижусь… А я буду делать, что хочу!» — поиронизировал над Марком Милли другой пользователь, обративший внимание на «детсадовскую» логику военного.

В конце апреля глава оборонного ведомства Китая Лю Шанфу пригласил в КНР министра обороны России Сергея Шойгу. Глава Минобороны ответил, что обязательно посетит Пекин.