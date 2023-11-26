Мир 26 ноября 2023, 01:24 Жители Киевской области услышали взрывы РИА «Новости»

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Взрывы гремели в Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу, предупредив население об угрозе беспилотников. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Официальные ресурсы оповещения населения на Украине предупредили о воздушной угрозе.

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«„Шахиды“ летят в сторону Киева, сообщают Воздушные силы», — говорится в публикации.

До этого взрывы прогремели в Черкасской области. Появилась информация, что украинская система противовоздушной обороны работала против группы беспилотников, направляющихся прямо к украинской столице.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине нечего противопоставить ударам российских дронов. Киевские системы противовоздушной обороны работали на пределе возможностей и не могли защитить город от атак. Кроме того, российские беспилотники не смогли подавить и средствами радиоэлектронной борьбы.