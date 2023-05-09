Мир 09 мая 2023, 12:16 Жители Киева в День Победы принесли цветы к Вечному огню «Страна.ua»: в Киеве в День Победы принесли цветы к Вечному огню в парке Славы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Киева в День Победы 9 мая принесли цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно горожане возлагали цветы к монументу и уходили. Официально власти Украины никаких мероприятий в связи с Днем Победы не планировали.

Реклама

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский направил в Раду законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая, а 9 мая он предложил отмечать День Европы вместе с остальными государствами Европейского союза.

Ранее торжественный парад Победы прошел в Москве. Его посетил президент России Владимир Путин в сопровождении семи глав государств СНГ.

В своей речи российский лидер отметил, что противники страны взяли курс на ее уничтожение и распад. По словам Путина, против России идет настоящая международная война.