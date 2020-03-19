Жители Киева рассказали, как они переживают «транспортную блокаду»

«Людям сейчас сложно без транспорта. Людей вообще сейчас очень сильно ущемили, потому что нужно добираться на работу и с работы домой. Не каждый может позволить себе ездить на такси», — рассказал местный житель.

По словам киевлян, бывает и так, что не набирается нужного количества пассажиров, поскольку на улицах почти нет людей, остановки общественного транспорта пустые. Метро закрыто на время карантина.

Местные жители отметили, что не все водители транспорта следуют предписаниям.